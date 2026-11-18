Предстоящие переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа не стоит сравнивать с Ялтинской и Тегеранской конференциями времён Второй мировой войны. В беседе с Life.ru депутат Госдумы, историк и политолог Николай Стариков объяснил, почему от нынешнего саммита пока рано ожидать судьбоносных решений.

Депутат Госдумы Николай Стариков призвал не сравнивать встречу Путина, Си и Трампа с Ялтой. Видео © Life.ru

Парламентарий призвал не воспринимать подготовку важного международного диалога как свидетельство уже достигнутых договорённостей. Он напомнил, что встречи 1943 и 1945 годов проходили в совершенно иных исторических обстоятельствах. Тогда руководители СССР, США и Великобритании обсуждали совместную борьбу против нацистской Германии и её союзников, а также устройство послевоенного мира.

«Поэтому, когда мы говорим о этих переговорах, мы должны понять, что речь идёт о будущем. Лидеры трёх стран — в некотором смысле это прообраз антигитлеровской коалиции, которая разгромила когда-то гитлеровскую Германию, милитаристскую Японию. Но противоречия между Соединёнными Штатами, с одной стороны, и РФ и КНР с другой стороны, они никуда не делись. Мы видели, что были двусторонние встречи нашего президента с Трампом в Анкоридже. Встречался и Си Цзиньпин с Трампом. Противоречия остались», — отметил он.

Политолог допускает, что совместная беседа руководителей трёх держав позволит обозначить контуры будущего миропорядка. Вместе с тем он не рассчитывает услышать по её итогам заявление, способное немедленно изменить политическую карту мира. В заключение Стариков посоветовал следить за высказываниями Владимира Путина.

«Следите за словами нашего президента. Он всегда чётко и ясно подаёт сигналы о том, как будут развиваться события», — подытожил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина, Си и Трампа на фоне напряжённой международной обстановки. Саммит запланирован на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит форум АТЭС. Москва и Пекин уже обменялись предложениями к проекту итогового заявления, после чего к согласованию подключился Вашингтон. Однако окончательной договорённости по содержанию документа пока нет.