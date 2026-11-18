Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Китае смогут обсудить актуальные вопросы международной повестки. Предполагается, что разговор пройдёт в формате обмена мнениями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет обмен мнениями по текущим вопросам», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном содержании беседы двух президентов.

Заявление прозвучало в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На 19 ноября здесь запланирована трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Москва и Вашингтон рассматривают возможность отдельного контакта российского и американского лидеров.

Одной из тем российско-американского диалога может стать урегулирование конфликта на Украине. Стороны продолжают дипломатические консультации, в том числе после трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Формат отдельной встречи Путина и Трампа пока окончательно не определён. В Кремле предпочли бы провести полноценные переговоры, однако не исключают и более короткого общения на полях международного форума.