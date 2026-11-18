Лидерам России, США и Китая Владимиру Путину, Дональду Трампу и Си Цзиньпину найдётся что обсудить во время предстоящих переговоров. Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами обратил внимание на неспокойную ситуацию в мире.

Представитель Кремля отметил, что нынешняя международная обстановка даёт руководителям трёх государств достаточно поводов для разговора. Его заявление прозвучало в преддверии запланированной на 19 ноября встречи в китайском Шэньчжэне.

Владимир Путин уже находится в Китае с рабочим визитом. Российский лидер принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября. На второй день форума намечены трёхсторонние переговоры президентов России и США с председателем КНР.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Китай приступили к подготовке совместного заявления по итогам предстоящей встречи трёх лидеров. Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту документа. Теперь стороны ожидают реакции Вашингтона, при этом консультации продолжаются. По словам Ушакова, окончательных договорённостей по содержанию заявления пока нет. Если согласовать общий документ не удастся, каждый из лидеров сможет отдельно оценить результаты переговоров.