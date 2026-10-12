Следком: В России с начала 2026 года в терроризме улучили 196 подростков

В России за первые шесть месяцев 2026 года в преступлениях террористического характера уличили 196 несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

За последние три года число подростков, вовлечённых в подобную деятельность, заметно увеличилось. Для сравнения, за весь 2024 год к ответственности привлекли 98 человек. Таким образом, показатель первого полугодия текущего года уже вдвое превысил результат двухлетней давности.

«Следственная практика показывает, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных», — подчеркнула Петренко.

По её словам, несовершеннолетние нередко попадают под влияние неизвестных кураторов, которые склоняют их к нападениям на объекты транспортной инфраструктуры. Для поиска потенциальных исполнителей злоумышленники используют онлайн-игры, закрытые сообщества и анонимные переписки. В таких пространствах они устанавливают контакт с детьми, постепенно втягивая их в противоправную деятельность.

Вербовщики прибегают к обману, угрозам и шантажу, а также обещают быстрый заработок без риска уголовного преследования. При этом преступники пользуются незнанием подростками законодательства и вводят их в заблуждение относительно возможных последствий. В результате несовершеннолетних подталкивают к совершению особо тяжких деяний.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские кураторы постепенно вовлекают российских подростков в совершение диверсий. Для этого у них налажена целая схема. Сперва несовершеннолетний даже не догадывается, с чем он имеет дело.