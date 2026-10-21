Следствие потребовало вернуть генерала МВД Малькова из дома в СИЗО

Следствие потребовало вновь отправить в СИЗО бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого по делу о хищении ведомственного топлива. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«Следствие ходатайствует об избрании генералу Малькову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал защитник.

По словам адвоката, соответствующее ходатайство Мещанский суд Москвы рассмотрит в среду, 21 октября. Причины, по которым следователи добиваются ужесточения меры пресечения, пока не уточняются.

Малькова задержали в начале сентября по подозрению в причастности к хищению топлива, предназначенного для служебных автомобилей подмосковной полиции. Первоначально суд заключил генерала под стражу, однако 23 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест.

Вместе с бывшим замглавы областного МВД по делу проходят экс-начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Алексей Суяров и его бывшая подчинённая Анна Левина. Их также сначала отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест.

По версии следствия, фигуранты причастны к присвоению или растрате моторного топлива в особо крупном размере. Дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ. При этом окончательного решения о возвращении Малькова в следственный изолятор суд пока не принял.