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Опубликовано 6 октября, 20:39

Слежка за семьёй Трампа: NYP раскрыл детали тайной операции ФБР при Байдене

NYP: ФБР отслеживало поездки Меланьи и Бэррона Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

ФБР во время администрации Джо Байдена отслеживало поездки Меланьи Трамп и её сына Бэррона в рамках расследования, связанного с секретными документами Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на рассекреченные материалы.

Расследование носило кодовое название Plasmic Echo. Агенты собирали сведения о перемещениях семьи Трампа при подготовке обыска в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе выясняли маршруты и данные об используемых самолётах.

Отдельно сотрудники бюро отслеживали телефонные контакты Сьюзан Уайлс, которая позднее стала главой аппарата Белого дома. Речь шла о метаданных звонков — номерах абонентов, времени и продолжительности соединений, а не о содержании разговоров.

Согласно опубликованным документам, в поле зрения следствия попали её контакты с адвокатами Трампа, представителями предвыборной команды и журналистами. Такое наблюдение велось в 2023 году уже после обыска Мар-а-Лаго.

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Ранее сенатор Чак Грассли обвинил ФБР в возможном сокрытии документов по расследованию о нарушениях семьи Джо Байдена и потребовал их рассекретить. Речь о материалах операции Round River, в ходе которой бюро собирало сведения о Джо Байдене и его сыне Хантере перед выборами 2020 года.

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Анастасия Никонорова
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