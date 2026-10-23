Слежка за телефоном зятя Трампа вскрыла «денежные махинации» США на Ближнем Востоке

Нидерландская военная разведка MIVD получила доступ к экрану телефона Джареда Кушнера и обнаружила сведения о предполагаемых финансовых договорённостях с ближневосточными руководителями. Такую версию изложил журналист Мэттью Коул в опубликованном Vanity Fair отрывке из своей книги. Кушнер категорически отверг обвинения.

По утверждению автора, доступ к iPhone зятя Дональда Трампа спецслужба получила в начале 2018 года. Коул пишет, что наблюдение позволяло видеть экран устройства, когда Кушнер им пользовался, в том числе при обращении к банковскому счёту в ОАЭ.

В публикации также говорится о предполагаемом размещении около $2 млрд на связанных с Кушнером счетах в ОАЭ и Израиле. Автор связывает эти средства с договорённостями о финансировании внешнеполитических инициатив первой администрации Трампа.

«Утверждения этого автора совершенно сумасшедшие и категорически ложные. Этого никогда не происходило», — написал Кушнер в X, пытаясь оправдать себя. Он заявил, что автор не представил банковских выписок, записей о переводах, номеров счетов и дат операций, позволяющих проверить обвинения.

Возражения адвоката Кушнера приведены и в самом материале Vanity Fair. Представитель зятя президента отрицал существование описанных счетов и нарушение клиентом законодательства.

Ранее Life.ru рассказывал об иске организации CREW, оспаривающей исполнение Кушнером дипломатических полномочий. Истцы также заявляли о возможном конфликте интересов между его международной деятельностью и инвестиционным бизнесом.