Слил миллионы, профукал стафф: 11-летний школьник залез в долги из-за казино и стал беглым наркокурьером

11-летний подросток из Уфы пристрастился к онлайн-казино, накопил долги более чем на миллион рублей, а затем согласился работать наркокурьером, пытаясь выбраться из финансовой ямы, пишет Mash.

Максим (имя изменено) начал с карманных денег, затем стал брать средства у родственников, продавать вещи и оформлять микрозаймы, меняя год рождения в документах. Постепенно азартные игры вытеснили учёбу: подросток постоянно пытался отыграть потерянное.

Когда сумма долгов превысила миллион рублей, Максим оказался в тяжёлом психологическом состоянии. Тогда в одном из чатов игроков ему предложили работу курьером с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц. За предложением стояли распространители наркотиков, которые продолжали уговаривать ребёнка даже после первоначального отказа.

В итоге подросток согласился и успел сделать несколько закладок, однако затем испугался. Он избавился от партии наркотиков стоимостью около 500 тысяч рублей и скрылся от кураторов. Опасаясь преследования, мальчик некоторое время жил в подвалах и заброшенных зданиях.

Позже Максим оказался в центре помощи людям с игровой зависимостью и начал лечение. Mash утверждает, что бывшие кураторы продолжают искать подростка из-за пропавшего товара.

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