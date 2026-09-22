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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:20

«Слишком много будете сидеть дома»: Хозяева квартир не хотят сдавать их удалёнщикам

Некоторые владельцы жилья начали отказывать удалёнщикам в аренде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Некоторые собственники жилья начали отказывать людям, работающим удалённо, в аренде квартир. Владельцы объясняют это тем, что постоянное нахождение дома якобы увеличивает износ жилья. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

По словам арендаторов, о таком условии они узнают как во время общения с хозяевами, так и из объявлений. Одной из съёмщиц заявили, что проблема в том, что она «слишком много будет сидеть дома». Некоторые владельцы предлагают отдельную плату за использование квартиры в качестве рабочего пространства. Они считают, что удалёнщики больше расходуют электричество, чаще пользуются мебелью и сильнее нагружают бытовую инфраструктуру.

При этом сами арендаторы относятся к таким требованиям скептически. В соцсетях пользователи делятся историями о необычных претензиях со стороны владельцев жилья и сомневаются, что удалённая работа действительно может быть причиной повышенного износа квартиры.

Юристы отмечают, что условия аренды должны быть заранее согласованы сторонами и закреплены в договоре. Сам по себе факт работы из дома не означает автоматического изменения назначения жилого помещения.

Аренда не окупается? Названа главная ошибка собственников квартир
Аренда не окупается? Названа главная ошибка собственников квартир

Ранее Life.ru сообщал, что московский суд запретил размещать объявления об аренде жилья с ограничениями по национальному признаку. Решение было принято после рассмотрения дела о недопустимости дискриминационных условий при сдаче квартир.

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Наталья Афонина
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