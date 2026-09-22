«Слишком много будете сидеть дома»: Хозяева квартир не хотят сдавать их удалёнщикам

Некоторые собственники жилья начали отказывать людям, работающим удалённо, в аренде квартир. Владельцы объясняют это тем, что постоянное нахождение дома якобы увеличивает износ жилья. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

По словам арендаторов, о таком условии они узнают как во время общения с хозяевами, так и из объявлений. Одной из съёмщиц заявили, что проблема в том, что она «слишком много будет сидеть дома». Некоторые владельцы предлагают отдельную плату за использование квартиры в качестве рабочего пространства. Они считают, что удалёнщики больше расходуют электричество, чаще пользуются мебелью и сильнее нагружают бытовую инфраструктуру.

При этом сами арендаторы относятся к таким требованиям скептически. В соцсетях пользователи делятся историями о необычных претензиях со стороны владельцев жилья и сомневаются, что удалённая работа действительно может быть причиной повышенного износа квартиры.

Юристы отмечают, что условия аренды должны быть заранее согласованы сторонами и закреплены в договоре. Сам по себе факт работы из дома не означает автоматического изменения назначения жилого помещения.

Ранее Life.ru сообщал, что московский суд запретил размещать объявления об аренде жилья с ограничениями по национальному признаку. Решение было принято после рассмотрения дела о недопустимости дискриминационных условий при сдаче квартир.