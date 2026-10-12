Слишком много добрых дел: Дапкунайте пришло 2 млн от британского фонда, где она попечитель

Актриса Ингеборга Дапкунайте с начала 2026 года получила около 2 млн рублей от британского благотворительного фонда PACED, в котором она сама занимает должность попечителя. О заключённом с организацией договоре и выплатах артистке сообщает SHOT.

Присоединиться к руководству структуры знаменитости предложил её бывший супруг, предприниматель Дмитрий Ямпольский, принимавший участие в разработке устава. PACED оказывает паллиативную помощь и организует обучение на двух языках — русском и английском. Средства поступают в том числе за счёт пожертвований и грантов из Великобритании и Евросоюза. После появления Дапкунайте в составе руководства объём такого финансирования увеличился почти втрое.

Получать стандартную зарплату в качестве штатного работника актриса не может. Однако внутренние правила позволяют оплачивать попечителям отдельно выполненные для организации услуги. Именно на этом основании с ней оформили контракт, принёсший почти два миллиона рублей. При выручке примерно в 11 млн рублей ещё 25,4 тысячи фунтов стерлингов, или около 2,8 млн рублей, перечислили преподавателям.

Образовательные программы PACED предназначены преимущественно для русскоязычных выходцев из республик бывшего СССР. На отдельные занятия допускают лишь после закрытого отбора, причём некоторые расходы слушателям приходится покрывать самостоятельно. Предусмотрен и бесплатный курс по уходу за пожилыми людьми. По завершении подготовки участникам предоставляют сертификат, который не имеет статуса официального документа об образовании.

Ранее Life.ru рассказывал о заработках Ингеборги Дапкунайте на театральных постановках в Великобритании. После отъезда из России артистка продолжила выступать на зарубежных сценах. В частности, летом 2026 года она подготовила спектакль-монолог для Эдинбургского театрального фестиваля, посвящённый своему детству в Литве. Всего организаторы запланировали 24 показа, а стоимость билетов составляла от 8 до 14 фунтов стерлингов.