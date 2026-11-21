Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил за закрытие границ Евросоюза для всех граждан России. По его мнению, европейские страны не могут должным образом проверять всех российских туристов, въезжающих на территорию объединения. Об этом сообщает Politico.

«Впускать такое количество людей в ЕС сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России и демонстрировать слабость. Никто не может проверить такое количество людей», — заявил Кулбергс.

Латвийский премьер также исключил возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой после прекращения конфликта на Украине. По его словам, прежний формат взаимодействия с Россией больше невозможен, поскольку наступила «новая эпоха».

Ранее Андрис Кулбергс призвал европейских лидеров проявить больше решительности и использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Политик выразился предельно грубо, предложив Евросоюзу «отрастить яйца побольше». По его мнению, вместо увеличения финансовой нагрузки на европейские страны Брюссель должен распорядиться российскими средствами, большая часть которых хранится в Бельгии.