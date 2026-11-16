«Слишком ругаем»: Роза Сябитова объяснила, почему зумеры — не «бытовые инвалиды»
Сваха Сябитова: Молодое поколение умеет и готовить, и убираться
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Называть молодое поколение «бытовыми инвалидами» — слишком приукрашенная и несправедливая оценка. Так считает сваха и телеведущая Роза Сябитова. По её словам, зумеры выросли в другой среде и просто иначе решают домашние задачи, а ругать их за это не стоит.
«Ничего такого ужасного не происходит. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание», — приводит НСН слова Сябитовой.
Она напомнила, что её поколение взрослело рано: дети сами ходили в школу, могли что-то приготовить, посещали секции одни. За ними присматривали бабушки у подъездов и соседи, но в целом самостоятельности было больше.
Поколение детей, продолжает телеведущая, выросло в других условиях. Им не нужно быть настолько самостоятельными в быту, потому что часть задач решают нанятые люди.
«Я сама считаю, что сантехнику должны делать люди, которые умеют это делать», — пояснила она.
При этом Сябитова уверена: молодёжь вполне нормальная. По её наблюдениям, и по своим детям, и по клиентам, зумеры могут и приготовить, и убраться. Так что ярлык «бытовых инвалидов» — это преувеличение.
Родителям она советует прививать хорошие привычки, в том числе чистоту, но главное — собственным примером. По мнению Сябитовой, жизнь сама научит: если человек привык к чистым вещам, ему придётся стирать или покупать новое. А задача родителей — подготовить детей к жизни без них. Навыки готовить и убирать она называет самым простым — это вопрос желания.
А ранее психолог объяснил бытовую беспомощность зумеров гиперопекой родителей. По словам специалиста, особенно заметными последствия могут стать в семейных отношениях. Если один из супругов постоянно уклоняется от бытовых обязанностей, второму приходится брать на себя не только домашние дела, но и роль своеобразного родителя.