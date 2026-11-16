Называть молодое поколение «бытовыми инвалидами» — слишком приукрашенная и несправедливая оценка. Так считает сваха и телеведущая Роза Сябитова. По её словам, зумеры выросли в другой среде и просто иначе решают домашние задачи, а ругать их за это не стоит.

«Ничего такого ужасного не происходит. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание», — приводит НСН слова Сябитовой.

Она напомнила, что её поколение взрослело рано: дети сами ходили в школу, могли что-то приготовить, посещали секции одни. За ними присматривали бабушки у подъездов и соседи, но в целом самостоятельности было больше.

Поколение детей, продолжает телеведущая, выросло в других условиях. Им не нужно быть настолько самостоятельными в быту, потому что часть задач решают нанятые люди.

«Я сама считаю, что сантехнику должны делать люди, которые умеют это делать», — пояснила она.

При этом Сябитова уверена: молодёжь вполне нормальная. По её наблюдениям, и по своим детям, и по клиентам, зумеры могут и приготовить, и убраться. Так что ярлык «бытовых инвалидов» — это преувеличение.

Родителям она советует прививать хорошие привычки, в том числе чистоту, но главное — собственным примером. По мнению Сябитовой, жизнь сама научит: если человек привык к чистым вещам, ему придётся стирать или покупать новое. А задача родителей — подготовить детей к жизни без них. Навыки готовить и убирать она называет самым простым — это вопрос желания.