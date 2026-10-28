Сливочное масло в России подешевело до 19% за год
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Сливочное масло в российских магазинах за год подешевело на 7%. Средняя стоимость пачки весом 180 граммов составила 205 рублей. Однако снижение цен подходит к концу, часть производителей уже предупредила торговые сети о повышении отпускной стоимости с 1 ноября.
Удешевлению способствовали снижение цен на молочное сырьё и рост предложения: за девять месяцев импорт масла увеличился на 29%. В самом доступном сегменте годовое падение цен достигло 19%, сообщает URA.ru.
Закупочные цены на сырое молоко восстанавливаются, но даже после повышения розничная стоимость масла ещё несколько месяцев может оставаться ниже прошлогодней, считают отраслевые эксперты.
Ранее россиянам рассказали, как выбирать сливочное масло и распознать признаки порчи. Специалисты рекомендовали проверять состав, целостность упаковки и условия хранения.