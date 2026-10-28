Сливочное масло в России подешевело до 19% за год

Сливочное масло в российских магазинах за год подешевело на 7%. Средняя стоимость пачки весом 180 граммов составила 205 рублей. Однако снижение цен подходит к концу, часть производителей уже предупредила торговые сети о повышении отпускной стоимости с 1 ноября.

Удешевлению способствовали снижение цен на молочное сырьё и рост предложения: за девять месяцев импорт масла увеличился на 29%. В самом доступном сегменте годовое падение цен достигло 19%, сообщает URA.ru.

Закупочные цены на сырое молоко восстанавливаются, но даже после повышения розничная стоимость масла ещё несколько месяцев может оставаться ниже прошлогодней, считают отраслевые эксперты.