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Опубликовано 28 октября, 12:26

Сливочное масло в России подешевело до 19% за год

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сливочное масло в российских магазинах за год подешевело на 7%. Средняя стоимость пачки весом 180 граммов составила 205 рублей. Однако снижение цен подходит к концу, часть производителей уже предупредила торговые сети о повышении отпускной стоимости с 1 ноября.

Удешевлению способствовали снижение цен на молочное сырьё и рост предложения: за девять месяцев импорт масла увеличился на 29%. В самом доступном сегменте годовое падение цен достигло 19%, сообщает URA.ru.

Закупочные цены на сырое молоко восстанавливаются, но даже после повышения розничная стоимость масла ещё несколько месяцев может оставаться ниже прошлогодней, считают отраслевые эксперты.

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Ранее россиянам рассказали, как выбирать сливочное масло и распознать признаки порчи. Специалисты рекомендовали проверять состав, целостность упаковки и условия хранения.

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Борис Эльфанд
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