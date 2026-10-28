От Ормуза до Эль-Ниньо: Экономист раскрыл причины подорожания бананов в России

Резкого подорожания бананов в России ожидать не стоит, наиболее вероятен рост стоимости в пределах 1–3%, предположил доктор экономических наук Леонид Холод. По его оценке, возможности продавцов повышать цены ограничены платёжеспособным спросом.

«Если торговые сети резко поднимут цены на фрукт, покупатели перестанут его покупать, поэтому не стоит ждать подорожания в 50–100 процентов, такого не бывает на мировом рынке. Скорее всего, стоимость увеличится в пределах 1–3 процентов», — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

При этом точно предсказать изменение цен сложно. На урожай могут повлиять связанные с Эль-Ниньо засухи, аномальная жара и другие природные катаклизмы. Если объёмы поставок сократятся, у производителей появятся основания заметнее поднять стоимость.

Дополнительные расходы создают и проблемы с логистикой. Блокировка Ормузского пролива сделала перевозки дороже, а санкции увеличили для российских импортёров сроки платежей, транспортные затраты и комиссии. Всё это отражается на конечной цене бананов, заключил экономист.