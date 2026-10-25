Учёные нашли способ спасти бананы от опасной болезни

Учёные создали плодовитую разновидность банана «Кавендиш», который оказался под угрозой исчезновения из-за опасного грибка. Разработка позволит скрещивать растения с устойчивыми к болезням сортами и может потенциально спасти мировые банановые плантации. О достижении сообщила компания Chiquita, участвующая в исследовательской программе Yelloway совместно с биотехнологической фирмой KeyGene.

Новую разновидность назвали Yellowdish. Её главное отличие от привычного «Кавендиша» заключается в способности давать потомство при скрещивании. Коммерческие бананы практически не образуют жизнеспособных семян, поэтому селекционеры долгое время не могли создавать на их основе новые устойчивые сорта.

Проблема особенно остро стоит из-за распространения панамской болезни, вызываемой грибком Tropical Race 4 (TR4). Он проникает в корни, нарушает поступление воды и питательных веществ, после чего растение увядает и погибает. Поскольку большинство бананов «Кавендиш» генетически практически идентичны, инфекция представляет угрозу для целых плантаций.

Исследователям уже удалось скрестить Yellowdish с устойчивыми к заболеваниям разновидностями бананов и получить жизнеспособное потомство. Теперь специалистам предстоит вывести сорт, который не только выдержит воздействие грибка, но и сохранит привычные вкус, внешний вид и урожайность. Первую коммерческую разновидность разработчики рассчитывают представить к 2030 году.

Параллельно австралийские учёные создали генетически модифицированный банан QCAV-4 с геном устойчивости к TR4, полученным от дикого растения. Как пишет The Guardian, этот сорт уже разрешён к употреблению в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили генетические особенности грибка TR4, угрожающего мировому производству бананов. Исследователи сравнили 36 штаммов возбудителя и установили, что некоторые его гены связаны с выработкой оксида азота. Отключение двух таких генов снижало способность грибка поражать растения, открывая новые возможности для борьбы с заболеванием.