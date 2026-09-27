Сливочный суррогат на полках: Как дома за минуту вычислить опасную подделку под видом масла

Качество сливочного масла можно проверить не только по упаковке и составу, но и с помощью простых домашних тестов. Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько признаков, которые помогут отличить натуральный продукт от спреда или фальсификата, пишет URA.ru.

При покупке стоит изучить название и состав на упаковке. Настоящее сливочное масло должно содержать сливки, а иногда соль. Если в составе указаны растительные жиры, например пальмовое или подсолнечное масло, это уже другой продукт.

Также стоит обратить внимание на жирность. Традиционные показатели для сливочного масла — 72,5%, 78% и 82,5%. Дополнительным ориентиром может быть указание ГОСТ 32261-2013. Упаковка должна быть целой, а сам продукт — храниться в холодильнике.

Качественное масло имеет однородный цвет от белого до светло-жёлтого, чистый сливочный запах и вкус без привкуса растительного жира. При комнатной температуре оно остаётся плотным и пластичным, но не должно напоминать по консистенции маргарин или оставлять восковой налёт.

Проверить продукт дома можно с помощью горячей воды. Если положить кусочек масла в стакан, натуральный продукт будет постепенно таять, вода станет мутной, а на поверхности появится молочный след. Спреды и маргарин чаще оставляют жирную плёнку.

Ещё один способ — растопить масло на сковороде. Хороший продукт обычно пенится, издаёт сливочный запах и не даёт подозрительного осадка. В морозильной камере натуральное масло за несколько часов становится твёрдым и при разрезании сохраняет ровную структуру.

При этом бытовые проверки не могут заменить лабораторный анализ. Они помогают лишь оценить продукт по внешним признакам и выбрать более качественное масло среди нескольких вариантов.

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