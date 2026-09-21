Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:49

Слизь в баке, сгоревший насос и чеки: Москвичи массово жалуются на бензин Аско

Москвичи пожаловались на проблемы с бензином после заправки на АЗС блогера Аско

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Москвичи пожаловались на качество бензина на заправках блогера-миллионника Аско. По словам автомобилистов, после заправки у машин начинаются проблемы с двигателем и топливной системой. Об этом сообщает Mash.

Водители рассказывают о вышедших из строя свечах и топливных насосах, нагаре, троении двигателя и загоревшемся индикаторе Check Engine. Некоторые утверждают, что до 2025 года претензий к топливу не было, но затем его качество заметно ухудшилось.

Летом прошлого года пользователи самостоятельно проверили октановое число бензина АИ-100. По их словам, прибор показывал значения 99, 91 и 92. После этого автомобилисты направили обращение в Роспотребнадзор.

Один из водителей рассказал Mash, что залил в почти пустой бак 55 литров АИ-95 по цене около 71 рубля за литр. На следующий день машина не завелась — перегорел предохранитель топливного насоса.

После замены детали автомобиль проехал около 20 километров, но затем начал глохнуть и детонировать, а педаль газа перестала нормально работать. Позже мужчина вскрыл бак и обнаружил на сетке слизь, а в слитом бензине — сгустки.

После добавления присадки и дозаправки АИ-95 на другой станции машина ещё около 50 километров ехала с перебоями, а затем, по словам владельца, вернулась к нормальной работе.

Сетью АЗС владеет блогер Аско — Аслан Ширинов. Этим летом он заявлял, что на фоне топливного кризиса сохраняет низкие цены и якобы достойное качество бензина. Представители компании не ответили на запрос Mash.

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Ранее ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке и выдала участникам рынка 83 предупреждения. К середине сентября 51 из них были исполнены. Ведомство заявило, что контроль за реализацией нефтепродуктов продолжится.

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Николь Вербер
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