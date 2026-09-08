Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 8 сентября, 15:44

Новак призвал заранее определять необходимые объёмы импорта топлива

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Российские власти намерены заранее выявлять возможные изменения спроса и предложения на рынке нефтепродуктов, чтобы успевать реагировать на дефицит топлива. Об этом на совещании заявил вице-премьер Александр Новак, сообщил сайт правительства.

По его словам, профильные ведомства должны заблаговременно рассчитывать объёмы импорта, которые понадобятся для покрытия внутреннего спроса. Новак также поручил продолжить разработку и модернизацию системы мониторинга топливного рынка.

Отдельное внимание на совещании уделили ценообразованию. ФАС и Минэнерго должны проработать соглашения с небольшими нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями.

Такие договорённости должны помочь регулировать ситуацию на рынке и не допускать необоснованного роста цен на топливо.

Кроме того, ФАС и Минэнерго поручили усилить контроль за розничной продажей топлива экологических классов К2, К3 и К4. Речь идёт о соблюдении требований к его маркировке.

В совещании участвовали представители Совета Федерации, Минсельхоза, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и региональных властей. They обсудили состояние рынка, прогнозирование спроса и предложения, а также меры для стабильного обеспечения потребителей топливом.

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Ситуация на топливном рынке уже долгое время остаётся в центре внимания властей. Недавно Life.ru писал, что правительство готовит новую систему контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на АЗС. До этого вице-премьер заявлял о планах балансировать рынок за счёт импорта. Теперь чиновники хотят точнее прогнозировать спрос и предложение, чтобы заранее реагировать на возможные перебои.

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Николь Вербер
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