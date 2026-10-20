Сломали жизнь себе из-за чужих указаний: Троих кубанских школьников обвинили в теракте на железной дороге
В Краснодарском крае троих подростков обвинили в теракте на железной дороге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Краснодарском крае трое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела об атаке на объекты транспортной инфраструктуры. Молодым людям официально предъявили обвинение в теракте.
По данным следствия, юноши действовали не самостоятельно. Инструкции и задания им передавали неустановленные кураторы через интернет.
«Следственными органами ЗМСУТ СК России расследуется уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Краснодарского края в возрасте 15, 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ», — сообщили в ведомстве.
Целью злоумышленников являлось выведение из строя железнодорожного оборудования. Подозреваемые нанесли урон объектам магистрали, поставив под угрозу безопасность движения составов.
Фигурантов оперативно задержали силовики. Возраст парней не освобождает их от суровой уголовной ответственности за содеянное.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности организаторов преступления, которые координировали нападение дистанционно. Следственные действия продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Волгограде 50-летнего мужчины по подозрению в публичном оправдании терроризма. По версии ФСБ, фигурант придерживался неонацистских взглядов и публиковал в мессенджере комментарии в поддержку массовых убийств, совершённых террористами в Норвегии и Новой Зеландии. Тогда подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.