«Сломанный компас»: Захарова объяснила, почему считает «макулатурой» доклад ЕС о правах человека

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала доклад Евросоюза о правах человека, заявив, что документ не имеет аналитической и интеллектуальной ценности. Такую оценку она дала в эфире радио Sputnik.

На вопрос, как следует относиться к докладу, дипломат ответила: «Как к макулатуре». По её мнению, подобные материалы создают информационный шум и задают ложное направление при оценке ситуации с правами человека.

«Ценности как документ, ценности материала субстантивного, интеллектуального, аналитического этого требухня не имеет», — заявила представитель МИД.

Захарова сравнила доклад со сломанным компасом, который вместо ориентира способен увести в неверном направлении. По её словам, содержание документа, как она считает, всё сильнее смещается «в сторону дезинформации».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что обзоры по правам человека должны выполнять противоположную функцию — показывать изменения и помогать оценивать, насколько отдельные страны или группы государств продвинулись в решении существующих проблем.

В августе глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила пакет документов, включающий ежегодный доклад о правах человека и демократии в мире за 2025 год. В нём говорится о регрессе прав человека в глобальном масштабе. При этом Европейский Союз позиционирует себя как «стабильную силу добра». Данный доклад вызвал резкую критику со стороны России и Белоруссии. Москва и Минск обвинили Брюссель в использовании правозащитной тематики для давления на нелояльные страны, а также в игнорировании собственных системных проблем, включая преследование журналистов и дискриминацию. Одновременно с этим независимые отчёты указывают на продолжающуюся эрозию верховенства права внутри самого ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия представит свои подходы на сессии Совета ООН по правам человека. Мероприятие проходит с 7 сентября по 7 октября.