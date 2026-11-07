Заявление президента США Дональда Трампа о гибели мирных россиян в результате украинских ударов выглядит лицемерным на фоне продолжающихся поставок американского вооружения Киеву. Такое мнение высказал член президиума организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов в беседе с сайтом MK.ru.

Поводом для комментария стали слова американского лидера о потерях среди гражданского населения России. Трамп сообщил, что Вашингтон поднимает эту тему на переговорах с украинской стороной, и выразил надежду на скорое прекращение конфликта.

По мнению Арзанова, президент США лишь констатировал давно известные обстоятельства. Эксперт напомнил об ударах по Белгороду, Курску, Воронежу и другим российским городам, отметив, что украинские военные используют в том числе вооружение западного производства.

Полковник считает, что Вашингтон не может дистанцироваться от происходящего, пока продолжает военную поддержку Украины. Заявления Трампа он расценил как попытку продемонстрировать миротворческую позицию, не меняя при этом американскую политику.

Схожую оценку дал руководитель центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его мнению, американский президент заговорил о гибели россиян не столько из гуманитарных соображений, сколько из-за политических разногласий с европейскими союзниками.

Михайлов также обратил внимание на то, что западные политики редко публично обсуждают гибель мирных жителей России. При этом он считает, что США несут свою долю ответственности за последствия конфликта, поскольку продолжают поставлять вооружение Украине.