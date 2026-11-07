Достичь серьёзных договорённостей по Украине при посредничестве президента США Дональда Трампа будет сложно из-за позиции Киева и европейских стран. Такое мнение высказал писатель, член совета международного движения «Другая Украина» Ян Таксюр в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению публициста, американский президент заинтересован в дипломатическом успехе после неудачного для республиканцев голосования на выборах в Конгресс. Именно с этим Таксюр связывает заявления Трампа о подготовке масштабного соглашения по украинскому конфликту.

«Он потерпел сокрушительное поражение на выборах в Конгресс. Поэтому ему сейчас нужна хоть какая-то «победа». Отсюда эти заявления», — считает писатель.

При этом собеседник издания не исключает определённого продвижения в переговорах. В частности, стороны могут договориться по гуманитарным вопросам. Однако даже ограниченные результаты, по прогнозу Таксюра, американский лидер постарается представить как крупный политический успех.

Главным препятствием для полноценного урегулирования публицист считает нежелание европейских политиков и Владимира Зеленского следовать инициативам Вашингтона. По его оценке, они уже неоднократно демонстрировали самостоятельность и могут не поддержать предложенное Трампом перемирие.

Таксюр также полагает, что продолжение конфликта отвечает интересам нынешнего руководства Украины и ряда европейских государств. Поэтому перспективы серьёзного мирного соглашения писатель оценивает скептически.