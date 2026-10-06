Словакия намерена блокировать конфискацию активов России в ЕС

Словакия будет выступать против новых попыток конфискации замороженных российских активов в Евросоюзе. Об этом «Известиям» сообщил депутат Европарламента и зампред правящей партии Smer Любош Блаха.

По его словам, правительство премьер-министра Роберта Фицо планирует противодействовать подобным инициативам на уровне ЕС. Блаха заявил, что Братислава не считает конфискацию российских средств способом приблизить урегулирование конфликта.

Политик также предупредил о возможных последствиях такого решения. По его мнению, изъятие активов способно привести к дальнейшей эскалации.

При этом Блаха допустил, что Евросоюз может искать другие варианты использования замороженных российских средств. В частности, он не исключил иной схемы, которая позволила бы направить деньги на восстановление Украины.

Если остальные страны ЕС решат реализовать такой план без участия Словакии, Братислава, по словам Блахи, потенциально может не препятствовать ему при условии, что средства будут использованы именно для восстановления Украины.

Ранее Словакия выступила против нового «железного занавеса» между Европой и Россией. Министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. По его словам, продолжительность боевых действий и изменение линии фронта подтверждают эту позицию.