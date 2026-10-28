Словацкую делегацию пригласили на юбилейный ПМЭФ-2027
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Делегация Словакии получила приглашение на юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум, который состоится летом 2027 года. С соответствующим предложением к словацкой стороне обратился министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время переговоров в Москве.
Приглашение прозвучало на заседании российско-словацкой межправительственной комиссии 26 октября. Стороны впервые за пять лет возобновили работу этого формата, посвящённого экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Словацкую делегацию возглавил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
На встрече обсуждались перспективы взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, образовании и культуре. Отдельное внимание участники уделили восстановлению деловых контактов и развитию сотрудничества между предпринимателями двух стран.
По итогам переговоров Фальков сообщил о договорённости активизировать деятельность совместных рабочих групп и возобновить культурные обмены. Министры также подписали протокол заседания межправительственной комиссии.
Юбилейный ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года. Форум состоится в 30-й раз, его организатором выступает Фонд Росконгресс.
Ранее Валерий Фальков рассказывал, что некоторые участники словацкой делегации выступали на переговорах в Москве на русском языке. Глава Минобрнауки отметил, что многие гости из Словакии хорошо понимали российских коллег даже без перевода. По словам министра, возобновление работы межправительственной комиссии после пятилетнего перерыва стало важным шагом в развитии двусторонних контактов.