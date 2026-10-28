Словацкую делегацию пригласили на юбилейный ПМЭФ-2027

Делегация Словакии получила приглашение на юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум, который состоится летом 2027 года. С соответствующим предложением к словацкой стороне обратился министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время переговоров в Москве.

Приглашение прозвучало на заседании российско-словацкой межправительственной комиссии 26 октября. Стороны впервые за пять лет возобновили работу этого формата, посвящённого экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Словацкую делегацию возглавил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

На встрече обсуждались перспективы взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, образовании и культуре. Отдельное внимание участники уделили восстановлению деловых контактов и развитию сотрудничества между предпринимателями двух стран.

По итогам переговоров Фальков сообщил о договорённости активизировать деятельность совместных рабочих групп и возобновить культурные обмены. Министры также подписали протокол заседания межправительственной комиссии.

Юбилейный ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года. Форум состоится в 30-й раз, его организатором выступает Фонд Росконгресс.