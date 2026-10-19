Слово не воробей, а скриншот не сотрёшь: Как официально зафиксировать хамство в домовом чате

Россияне могут официально зафиксировать оскорбления в домовом или родительском чате, обратившись к нотариусу. Такой способ сохранения доказательств предусмотрен для конфликтов в мессенджерах, сообщили РИА «Новости» в Федеральной нотариальной палате.

Специалист вправе удостоверить не только переписку, но и другие материалы, которые впоследствии могут понадобиться для защиты своих интересов. Речь идёт о публикациях в социальных сетях, сведениях с интернет-ресурсов и содержимом электронной почты.

«Поводом для обращения к нотариусу в этом случае может быть, например, нарушение авторских прав или рабочих договорённостей, публикация недостоверных сведений, оскорбления в домовом или родительском чате», — говорится в сообщении.

Причём россияне всё чаще прибегают к подобной процедуре. За первые девять месяцев 2026 года в стране зафиксировали около 34,5 тысячи случаев нотариального обеспечения доказательств. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом услуга пользуется в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Твери отсудила у соседок 125 тысяч рублей за оскорбления и угрозы в домовом чате. Конфликт начался из-за жалоб на шумного арендатора, после чего женщины стали регулярно отправлять хозяйке квартиры унизительные сообщения. Суд установил около 50 подобных эпизодов, часть которых сопровождалась угрозами расправы. Пострадавшая требовала миллион рублей компенсации морального вреда, однако её иск удовлетворили частично.