«Сложить руки — потерять всё»: Юрист раскрыла, как вернуть деньги до банкротства должника

Если заёмщик перестал возвращать долг, займодавцу необходимо взыскать средства через суд до начала процедуры банкротства должника. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT пояснила, что основанием для обращения в суд является расписка или иной документ, подтверждающий обязательство.

Без судебного решения о взыскании кредитор рискует остаться без возможности требовать возврата средств после того, как должник будет признан банкротом. Георгиева отметила, что при инициировании банкротства кредитор должен войти в реестр требований, чтобы участвовать в распределении конкурсной массы.

Наличие судебного акта подтверждает обоснованность претензий и позволяет арбитражному управляющему учитывать долг при реализации имущества должника. Кроме того, управляющий может оспорить подозрительные сделки, совершённые должником до банкротства, и вернуть активы в конкурсную массу для последующей компенсации кредиторам. Если же займодавец не предпримет никаких действий и не обратится в суд, он фактически лишится всех прав на взыскание после завершения процедуры несостоятельности.

А ранее Life.ru писал, что у будущих банкротов начали проверять траты на такси и рестораны. Таким образом банки пытаются доказать, что у клиента есть деньги на выплату кредитов.