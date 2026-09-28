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Опубликовано 28 сентября, 07:44

Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий единогласно избран руководителем фракции партии в Госдуме девятого созыва. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Руководителем фракции единогласно избран председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении партии.

Решение приняли на первом организационном заседании думской фракции. Участники собрания также утвердили её состав и официально оформили создание парламентской фракции. Его заместителями стали Андрей Луговой и Мария Харченко.

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Ранее Life.ru писал, что в Госдуме девятого созыва создадут 34 комитета и четыре комиссии. Составы новых органов и кандидатуры их глав предстоит утвердить депутатам. Эти решения планируется принять на первом пленарном заседании нижней палаты.

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Андрей Бражников
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