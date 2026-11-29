Более 80 беспилотников уничтожили минувшей ночью во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Под ударом оказались Новошахтинск и сразу восемь районов региона. Об этом утром 29 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, силы ПВО работали в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах. Также воздушные цели были уничтожены над Новошахтинском.

Предварительных сведений о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях атаки будет проверяться.

Слюсарь также напомнил жителям о действующем в Ростовской области запрете на фото- и видеосъёмку атак беспилотников. Публиковать подобные материалы в интернете также запрещено.