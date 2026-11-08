Мы проводим со смартфонами по несколько часов в день, но ночью почти не вспоминаем о них. Даже в самых причудливых сновидениях телефон оказывается редким гостем. Учёные предложили несколько объяснений этого парадокса: возможно, спящий мозг больше интересуют эмоции и переживания, чем привычные гаджеты, пишет Daily Mail.

На необычную закономерность обратил внимание исследователь сновидений Келли Балкли, изучивший более 16 тысяч рассказов о снах из специальной научной базы. В анализе упоминания телефонов встречались лишь в 3,55% женских и 2,69% мужских описаний. При этом исследователь учитывал не только смартфоны, но и другие телефоны.

Для сравнения, автомобили появлялись примерно в 8–9% рассказов. Получается, что транспорт, которым человек может пользоваться далеко не каждый день, занимает в сновидениях заметно больше места, чем устройство, которое многие практически не выпускают из рук.

Одна из возможных причин заключается в эмоциональной значимости происходящего. Во сне человек чаще сталкивается с ситуациями, связанными со страхами, желаниями, отношениями и важными воспоминаниями. Сам телефон при этом может не иметь особого значения: нам интереснее сообщение от близкого человека или тревожный звонок, чем устройство, через которое мы их получаем.

Другая версия связана с особенностями работы мозга во время сна. В фазе быстрого сна, когда возникают многие яркие сновидения, активность областей, участвующих в логическом мышлении и самоконтроле, меняется. Поэтому привычные действия могут терять смысл, а события развиваются по странным правилам. Если телефон всё-таки появляется во сне, человек иногда обнаруживает, что не может набрать номер, прочитать сообщение или воспользоваться устройством.

Исследователи учитывают и особенности памяти. После пробуждения мы лучше запоминаем необычные, пугающие и эмоционально насыщенные эпизоды. Обычные действия, вроде просмотра экрана, могут просто не сохраниться в воспоминаниях о сне.

Впрочем, окончательного ответа у науки пока нет. Статистика основана на текстовых описаниях сновидений, поэтому не позволяет установить, насколько часто люди действительно видят телефоны, но забывают об этом после пробуждения. Кроме того, результаты анализа не означают, что смартфоны вообще не могут присниться. Учёные продолжают изучать, каким образом повседневные впечатления превращаются в ночные образы.