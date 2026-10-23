Смартфоны «перенеслись в будущее»: Пользователи Android получили странное обновление Google Play

Владельцы смартфонов на Android начали получать системное обновление Google Play с необычной датой — 1 января 2027 года. Хотя до наступления нового года остаётся больше двух месяцев, устройства уже отображают январскую версию программного обеспечения. Об этом сообщает Android Authority.

Журналисты издания обнаружили странность на собственном Samsung Galaxy Z Fold 8. Аналогичные сообщения поступили от пользователей Galaxy S26 Ultra, S23 Ultra, S24 Plus и бюджетного Galaxy A17 5G.

Причём проблема, по всей видимости, затронула не только смартфоны Samsung. Владельцы устройств OnePlus и Motorola также рассказали о появлении даты из будущего. Размер загружаемых обновлений, по сообщениям пользователей, составлял от 90 до 190 мегабайт.

Речь идёт не о полноценном обновлении операционной системы, а о системных компонентах Google Play. Такие пакеты позволяют исправлять ошибки, повышать безопасность и обновлять отдельные функции Android без установки новой версии ОС.

Причина появления необычной даты пока официально не установлена. По предположению профильных изданий, речь может идти об ошибке в обозначении версии обновления, а не о преждевременном выпуске программного обеспечения, предназначенного для 2027 года.

При этом сообщений о серьёзных сбоях в работе смартфонов из-за неверной даты не появлялось. Дата обновления сама по себе не означает, что устройство получило функции или исправления безопасности из будущего.

Ранее Life.ru сообщал о введении Google новых ограничений на установку приложений на Android. Согласно публикации от 19 августа 2026 года, компания начала внедрять обязательную 24-часовую паузу перед установкой APK-файлов от непроверенных разработчиков. Нововведение предусматривает перезагрузку смартфона и дополнительное подтверждение со стороны пользователя.