Вредоносная программа RatHat для смартфонов на Android способна получать доступ к личным данным пользователей, управлять функциями устройства и незаметно передавать собранную информацию злоумышленникам. Особую опасность представляет возможность адаптации вируса к конкретному смартфону. Об этом рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

«Для пользователя это меняет не столько перечень угроз, сколько скорость, с которой злоумышленник может получить контроль над устройством. Хорошая новость в том, что RatHat, как и большинство подобных семейств, всё же оставляет следы», — пояснил Бедеров в беседе с RT.

Специалист связал развитие таких программ с применением искусственного интеллекта. По его оценке, нейросети позволяют вредоносному ПО адаптироваться к характеристикам устройства вместо использования исключительно заранее заданных алгоритмов. Это может упростить злоумышленникам получение доступа к смартфону.

Одним из первых признаков возможного заражения эксперт назвал неожиданное включение камеры или микрофона. На смартфонах с Android 12 и более поздними версиями системы использование этих компонентов сопровождается специальными индикаторами. Если они появляются без действий владельца, стоит проверить устройство.

Ещё одним тревожным сигналом может стать резкое увеличение расхода заряда аккумулятора и мобильного интернет-трафика. По словам Бедерова, вредоносные программы способны записывать звук, получать изображение с экрана и отправлять собранные сведения на удалённые серверы.

Отдельное внимание эксперт рекомендовал уделять разрешениям приложений. Пользователям стоит проверить, какие программы получили доступ к специальным возможностям Android (Accessibility) и функциям управления устройством. Неизвестные приложения с такими полномочиями могут представлять угрозу безопасности смартфона.