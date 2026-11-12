Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в трусости и мнительности, заявив, что украинский лидер демонстрирует решительность исключительно перед камерами. А при возникновении серьёзных проблем глава государства предпочитает избегать ответственности, написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Нардеп, который находится под стражей по обвинению в государственной измене, утверждает, что Зеленский старается держаться в стороне от опасных ситуаций и ждёт, пока они разрешатся без его участия.

«Смелый он только тогда, когда окружён членами своей или европейской шайки», — написал Дубинский.

В качестве примера депутат привёл события начала боевых действий в 2022 году. По версии Дубинского, Зеленский оставался в бункере до тех пор, пока тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не передал ему заверения российского президента Владимира Путина в том, что Москва не намерена его убивать.

Ещё одним поводом для критики стала поездка Зеленского за границу, совпавшая с протестами в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Парламентарий предположил, что украинский президент опасался массовых выступлений и возможной потери власти. Дубинский также обвинил его в распоряжении отправлять протестующих в СИЗО.