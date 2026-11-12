«Смелый только на видео»: Обвиняемый в госизмене депутат прошёлся по Зеленскому
Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в трусости
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в трусости и мнительности, заявив, что украинский лидер демонстрирует решительность исключительно перед камерами. А при возникновении серьёзных проблем глава государства предпочитает избегать ответственности, написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Нардеп, который находится под стражей по обвинению в государственной измене, утверждает, что Зеленский старается держаться в стороне от опасных ситуаций и ждёт, пока они разрешатся без его участия.
«Смелый он только тогда, когда окружён членами своей или европейской шайки», — написал Дубинский.
В качестве примера депутат привёл события начала боевых действий в 2022 году. По версии Дубинского, Зеленский оставался в бункере до тех пор, пока тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не передал ему заверения российского президента Владимира Путина в том, что Москва не намерена его убивать.
Ещё одним поводом для критики стала поездка Зеленского за границу, совпавшая с протестами в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Парламентарий предположил, что украинский президент опасался массовых выступлений и возможной потери власти. Дубинский также обвинил его в распоряжении отправлять протестующих в СИЗО.
Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Артём Дмитрук обратил внимание на длительное пребывание Зеленского за пределами Украины. По его подсчётам, с 24 февраля 2022 года тот суммарно провёл за границей более 740 дней. Дмитрук раскритиковал зарубежные поездки главы государства на фоне ограничений на выезд, действующих для многих украинских мужчин.