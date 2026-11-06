Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 года провёл за пределами Украины более 740 дней, то есть свыше двух лет. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале.

Парламентарий считает, что фактически Зеленский мог находиться за границей ещё дольше.

По мнению Дмитрука, украинский политик давно привык проводить время на Западе, а в Киев возвращается лишь на время. Депутат назвал его «визитёром-гостем» и обвинил в оторванности от жизни собственных граждан.

Особенно возмутило парламентария то, что Зеленский свободно выезжает за рубеж на фоне ограничений для украинцев. Дмитрук связал это с введённым в феврале 2022 года военным положением и раскритиковал разницу в возможностях политического руководства и обычных жителей страны.

При этом ограничения на пересечение украинской границы действуют не для всех граждан. В частности, с августа 2025 года мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешён выезд за рубеж. Для мужчин старшего возраста предусмотрены отдельные исключения. Сам Дмитрук покинул Украину в августе 2024 года.