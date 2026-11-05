В Нигерии скончалась обладательница титула «Мисс Тараба — 2023» Комфорт Уильямс. О смерти девушки сообщили организаторы конкурса красоты Prime Planet Event Managers, однако обстоятельства произошедшего раскрывать не стали. Об этом пишет местное издание Legit News.

О трагедии стало известно 2 ноября. Глава организации Дисебе Донга опубликовал в соцсетях заявление, в котором коллеги выразили соболезнования семье и близким Уильямс.

«Эта душераздирающая утрата глубоко опустошила нас. Она была не просто членом нашей организации, а важной частью семьи Prime Planet», — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Комфорт завоевала корону «Мисс Тараба» в 2023 году, став десятой победительницей регионального соревнования. После завершения участия в конкурсе девушка продолжила сотрудничать с его организаторами. В январе 2026 года Уильямс назначили заместителем управляющего директора Prime Planet Event Managers. Она вошла в руководящую команду из семи человек, отвечавшую за проведение конкурсов красоты и развитие организации. Помимо работы в индустрии красоты, девушка участвовала в общественных мероприятиях. В октябре 2024 года вместе с другими победительницами конкурса она посетила Национальную ассамблею Нигерии в Абудже, где встретилась с сенатором Ману Харуном.