Смерть без объяснений: Королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах
Королева красоты Комфорт Уильямс умерла при загадочных обстоятельствах
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В Нигерии скончалась обладательница титула «Мисс Тараба — 2023» Комфорт Уильямс. О смерти девушки сообщили организаторы конкурса красоты Prime Planet Event Managers, однако обстоятельства произошедшего раскрывать не стали. Об этом пишет местное издание Legit News.
О трагедии стало известно 2 ноября. Глава организации Дисебе Донга опубликовал в соцсетях заявление, в котором коллеги выразили соболезнования семье и близким Уильямс.
«Эта душераздирающая утрата глубоко опустошила нас. Она была не просто членом нашей организации, а важной частью семьи Prime Planet», — говорится в сообщении организаторов конкурса.
Комфорт завоевала корону «Мисс Тараба» в 2023 году, став десятой победительницей регионального соревнования. После завершения участия в конкурсе девушка продолжила сотрудничать с его организаторами. В январе 2026 года Уильямс назначили заместителем управляющего директора Prime Planet Event Managers. Она вошла в руководящую команду из семи человек, отвечавшую за проведение конкурсов красоты и развитие организации. Помимо работы в индустрии красоты, девушка участвовала в общественных мероприятиях. В октябре 2024 года вместе с другими победительницами конкурса она посетила Национальную ассамблею Нигерии в Абудже, где встретилась с сенатором Ману Харуном.
Ранее Life.ru рассказывал о смерти 22-летней обладательницы титула «Мисс Австрия» Лючии Шишич. Девушка завоевала корону в 2024 году и оставалась действующей победительницей конкурса. Известно, что она страдала врождённым пороком сердечного клапана и перенесла несколько операций, однако официальная причина её смерти не раскрывалась.