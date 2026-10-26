Смерть могла наступить за сутки: В Кузбассе врачи спасли женщину с опаснейшей кистой мозга

В Новокузнецке нейрохирурги спасли 36-летнюю жительницу Хакасии, у которой обнаружили редкую кисту головного мозга. Несмотря на доброкачественный характер образования, его расположение создавало угрозу жизни. Врачи сумели полностью удалить кисту через небольшое отверстие в черепе. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Опасное образование находилось в третьем желудочке мозга, вблизи отверстия, через которое циркулирует спинномозговая жидкость. При его закупорке у пациентки могла стремительно развиться гидроцефалия — опасное скопление жидкости в головном мозге.

По словам министра, подобное осложнение способно привести к летальному исходу в течение суток. Поэтому медики Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика выбрали способ удаления, позволяющий обойтись без большой трепанации черепа.

«Вместо трепанации черепа использовали малотравматичный доступ: зашли эндоскопом через небольшое фрезевое отверстие и полностью удалили кисту», — рассказал Тарасов.

Однако во время вмешательства возникла дополнительная сложность. Новообразование оказалось прикрыто септальной веной, повреждение которой могло вызвать кровотечение и быстрое скопление крови в желудочке мозга. Нейрохирургам удалось избежать этого осложнения и успешно завершить операцию.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Благодаря проведённому вмешательству опасное образование удалось удалить полностью.

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