Смерть 30-летней петербурженки Анастасии Соболевской на Бали могла быть связана с отравлением неизвестным токсичным веществом. В первоначальной версии трагедии её мать усомнилась в разговоре с телеканалом «78».

«Ей оказали помощь, но капельница в таких ситуациях не помогает, если это какой-то яд. Я не думаю, что это вино, это может вода даже быть. Но невозможно так сразу. В общем, под сомнением ждем результата»,— прокомментировала мать Анастасии Соболевской.

Изначально предполагалось, что причиной отравления стало местное вино Anggur Merah, приобретённое неподалёку от дома. По словам матери, самочувствие Анастасии резко ухудшилось на следующий день после употребления напитка.

В больнице у россиянки выявили серьёзное нарушение кислотно-щелочного баланса крови. Сердце пациентки дважды останавливалось. Медики подключили её к аппарату искусственной вентиляции лёгких и приступили к очистке крови от токсинов, однако спасти женщину не удалось.

Друг погибшей Дмитрий рассказал, что страховая компания отказалась покрывать расходы на лечение, сославшись на пункт договора об употреблении алкоголя. Близкие Анастасии намерены привлечь внимание к проблеме доступности антидотов и тестов на метанол в медицинских учреждениях острова.

Тело россиянки планируют кремировать, а прах развеять над океаном. Такова была прижизненная воля Анастасии.