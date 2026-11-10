В испанском городе Овьедо прогремел взрыв, в результате которого погиб сотрудник Национальной полиции, а его коллега получил тяжёлые ранения. Как сообщает местная телерадиокомпания RTPA, трагедия произошла утром 10 ноября возле жилого дома в районе Вильяфрия.

Незадолго до взрыва на улице Рафаэля Уррусти произошла стрельба. По данным местных СМИ, конфликт вспыхнул между двумя семьями, а один из участников ссоры открыл огонь по 17-летней девушке. Пострадавшую доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.

Прибывшие полицейские обнаружили в подъезде дома подозрительный рюкзак. Внутри находилось взрывное устройство, которое сдетонировало, когда к месту прибыли специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

От полученных ранений один правоохранитель скончался. Второй оказался в крайне тяжёлом состоянии. По информации полицейского профсоюза JUPOL, пострадавшему сотруднику подразделения TEDAX пришлось ампутировать ногу.

Погибший служил в кинологическом подразделении Национальной полиции и имел звание субинспектора. Его раненый коллега специализировался на обезвреживании взрывных устройств.

После взрыва район оцепили. На месте работают сотрудники Национальной и муниципальной полиции, пожарные и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и возможную связь взрывного устройства с предшествовавшей стрельбой.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве на заводе боеприпасов в испанской Гранаде. Инцидент произошёл 30 октября на участке сжигания пороха с ограниченным доступом. По данным профсоюза UGT, пострадали три человека, тогда как полиция сообщала о двух раненых. Предварительно, они получили лёгкие повреждения слуха. К выяснению причин происшествия подключились взрывотехники и криминалисты.