Смертельная слюна: Кот убил своего хозяина в Крыму

В Нижнегорском районе Крыма зарегистрировали смертельный случай заболевания бешенством после укуса домашнего животного. Мужчина скончался после контакта с собственным котом, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.

«В Нижнегорском районе зарегистрировали смертельный случай заболевания бешенством», — рассказали в центре.

Инцидент произошёл в апреле этого года. Специалисты отметили, что ежегодно около 6,5 тысячи жителей Крыма обращаются к врачам после укусов животных, а более тысячи человек проходят курс антирабических прививок.

Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое передаётся через слюну заражённого животного. Инфекция может попасть в организм не только при укусе, но и через царапины, повреждения кожи или слизистые оболочки глаз, носа и рта. Чаще всего переносчиками заболевания становятся собаки, кошки, лисы, волки, енотовидные собаки и грызуны. У животных тревожными признаками могут быть резкая смена поведения, сильное слюноотделение, судороги и проблемы с глотанием.

Эпидемиологи напоминают, что после укуса животное необходимо изолировать и передать под наблюдение ветеринарного специалиста на 10 дней. Владельцам домашних питомцев рекомендуют ежегодно проводить вакцинацию от бешенства — она проводится бесплатно. Роспотребнадзор ранее советовал после укуса животного промывать рану водой с мылом 15 минут.