В Батайске Ростовской области 42-летний мужчина мог погибнуть от случайного выстрела собственного малолетнего сына. Следователи проверяют эту версию в рамках уголовного дела, возбуждённого после обнаружения тела местного жителя с огнестрельным ранением груди. Об этом сообщило региональное управление СК.

Трагедия произошла ещё 25 октября в одном из частных домов города, однако подробности стали известны только сейчас. При осмотре места происшествия сотрудники Следственного комитета обнаружили и изъяли винтовку и пули к ней.

«Следствием проверяется версия о неосторожном обращении с оружием малолетнего сына погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

Точный возраст ребёнка и обстоятельства предполагаемого выстрела пока не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать причины гибели мужчины. О результатах экспертиз и других версиях произошедшего официально не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Бразилии, где пятилетняя девочка предположительно случайно застрелила трёхлетнюю сестру. Происшествие случилось 8 ноября в Рио-де-Жанейро. По словам отца, он достал зарегистрированный пистолет, заподозрив проникновение посторонних в дом, но, никого не обнаружив, оставил заряженное оружие на кухне. Вскоре родители услышали выстрел и нашли младшую дочь с ранением. Девочку доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Полиция изъяла оружие и начала выяснять, при каких обстоятельствах оно оказалось в руках ребёнка.