В Москве 13-летний школьник случайно выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета отца. Подростка госпитализировали, сообщает сайт MK.ru.

Несчастный случай произошёл вечером 19 ноября на северо-востоке столицы. Семиклассник собирался на прогулку с приятелями, но перед выходом решил взять из родительского шкафа пистолет, предназначенный для стрельбы по мишеням на даче.

На детской площадке мальчик начал хвастаться находкой перед друзьями. Он крутил оружие в руках и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала школьнику в ногу.

На крики детей прибежали очевидцы, которые бросились помогать пострадавшему и вызвали экстренные службы. Подростка доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он остаётся под наблюдением врачей.

Ранее Life.ru сообщал о жителе Ямала, который случайно выстрелил себе в голову из пневматического оружия. Во время стрельбы пуля срикошетила и попала 38-летнему мужчине в голову, застряв под кожей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.