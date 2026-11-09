«Смертоносный русский квартет» устроил ВСУ огненный день: поражены цели в 137 районах
ВС РФ поразили объекты ВСУ от транспортных узлов до цехов дронов в 137 районах
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Российские войска за сутки нанесли удары по транспортной инфраструктуре, которую, по данным Минобороны РФ, использовали Вооружённые силы Украины. Под удар также попали предприятия по выпуску беспилотников и наземных робототехнических комплексов, места их хранения и позиции украинских подразделений.
Как сообщили в военном ведомстве, удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок. Среди целей «смертоносного русского квартета» оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 137 районах.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству БПЛА, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения», — говорится в сводке Минобороны 9 ноября.
Ранее российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ и нанесли удары по объектам производства и хранения наземных роботов. В сводке также упоминались склады боеприпасов и места размещения украинских военнослужащих. Для поражения целей применялись различные средства авиации и артиллерии.