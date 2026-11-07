ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию и поразили склады роботов ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию ВСУ и нанесли удары по объектам, где производили и хранили наземных роботов. Об этом сообщили Минобороны России.
По данным ведомства, под удар также попали склады боеприпасов и объекты, где выпускали и хранили беспилотники. В сводке упомянуты и пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Министерство заявило, что для ударов задействовали авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об одном массированном и 11 групповых ударах. Ведомство включило в перечень поражённых целей логистические центры, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также площадки, где выпускали и хранили крылатые ракеты, наземных роботов и беспилотники.
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