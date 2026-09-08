Пучеглазое чучело с барахолки оказалось останками исчезнувшего сумчатого волка

Чучело головы, купленное на британской барахолке как старинный экземпляр лисы, оказалось останками сумчатого волка — вымершего хищника из Австралии. Об этом пишет New York Post.

Неизвестный коллекционер заплатил за находку 50 фунтов стерлингов — около 5,8 тысячи рублей. Мужчина признался, что решился на покупку из-за необычного вида чучела: его рассмешили выпученные глаза животного. Позже владелец выставил голову на продажу. Среди потенциальных покупателей началась борьба, а коллекционер Джеймс Крэнфилд, увидев фотографию лота, правильно определил находку.

«Я кликнул на картинку, увидел её в большом разрешении, и меня пронзила мысль: «Это не лиса». Я подумал: «Это похоже на сумчатого волка», — рассказал он.

Крэнфилд приехал на аукцион и проверил свою догадку по зубам. У лис шесть верхних резцов, тогда как у сумчатых волков их было восемь. В итоге коллекционер выиграл торги, заплатив за редкий экземпляр около 74 тысяч фунтов стерлингов — примерно 8,6 миллиона рублей.

Новый владелец заявил, что готов предоставить находку учёным для исследования. Сумчатый волк обитал в Австралии, Новой Гвинее и на Тасмании, но из-за активной охоты полностью исчез к концу 1930-х годов. Сейчас в мире сохранилось менее тысячи экземпляров его останков, а голов известно всего две.