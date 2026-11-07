СМИ сообщили, что нападавший в Кракове ранее служил в польской армии
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Задержанный после стрельбы на Главной рыночной площади Кракова мог ранее служить в польской армии. Об этом Onet сообщил со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Польши. Задержанному 24 года, он гражданин Польши.
Число погибших выросло до шести после того, как один из раненых умер в больнице. По данным властей Малопольского воеводства, ранения получили 15 человек. Среди них двое полицейских, один из которых пострадал тяжело.
По данным полиции, мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. В салоне нашли другое оружие и боеприпасы. Onet сообщает, что машина была зарегистрирована на отца подозреваемого.
Полицейские ранили мужчину в перестрелке и задержали у перекрёстка улиц Дитля и Страдомской. Его доставили в больницу, где ему потребовалась операция. Мотив нападения власти пока не раскрыли.
Первые сообщения о задержании двух нападавших полиция впоследствии опровергла. Представитель ведомства Катажина Цисло уточнила, что стрелявший действовал один. Полиция также опровергла сообщения о гибели сотрудника.