Задержанный после стрельбы на Главной рыночной площади Кракова мог ранее служить в польской армии. Об этом Onet сообщил со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Польши. Задержанному 24 года, он гражданин Польши.

Число погибших выросло до шести после того, как один из раненых умер в больнице. По данным властей Малопольского воеводства, ранения получили 15 человек. Среди них двое полицейских, один из которых пострадал тяжело.

По данным полиции, мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. В салоне нашли другое оружие и боеприпасы. Onet сообщает, что машина была зарегистрирована на отца подозреваемого.

Полицейские ранили мужчину в перестрелке и задержали у перекрёстка улиц Дитля и Страдомской. Его доставили в больницу, где ему потребовалась операция. Мотив нападения власти пока не раскрыли.