57-летний житель Австралии Фил Здыбель пережил остановку сердца продолжительностью 28 минут и рассказал о необычных ощущениях, которые испытал в бессознательном состоянии. По словам мужчины, в какой-то момент ему показалось, что он покинул собственное тело и наблюдал за происходящим со стороны. Об этом сообщает Gazet Express.

Инцидент произошёл во время товарищеского баскетбольного матча. Здыбелю внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Его сын немедленно вызвал скорую помощь, а находившаяся среди зрителей медсестра начала оказывать первую помощь.

Как утверждает австралиец, во время остановки сердца он испытал нечто похожее на выход из тела. С его слов, «душа стала отделяться от туловища и полетела к потолку». После случившегося Здыбеля доставили в больницу. Он провёл без сознания три дня, перенёс операцию и впоследствии смог восстановиться.

Сам мужчина считает, что выжить ему помогли хорошая физическая форма и счастливое стечение обстоятельств. Он уверен, что баскетбол буквально спас ему жизнь: если бы приступ произошёл в одиночестве, рядом могло не оказаться людей, способных своевременно оказать помощь.