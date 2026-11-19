Хлои Кардашьян после почти пяти лет воздержания призналась, что считает себя демисексуалкой. К такому открытию 42-летнюю звезду подтолкнул разговор с другом Саймоном Хаком в её подкасте Khloé in Wonder Land, пишет Daily Mail.

Во время беседы гость рассказал, что его психотерапевт предположила у него демисексуальность. Так называют людей, у которых сексуальное влечение возникает после формирования эмоциональной связи с другим человеком. Хак решил, что это определение подходит и телеведущей, а та согласилась, вспомнив, что никогда не была сторонницей случайных связей на одну ночь.

«Да. Не думаю, что у меня когда-либо была интимная связь на одну ночь. Хотя, я бы запомнила. Я же демисексуалка. Вау», — ответила она.

После разрыва с баскетболистом Тристаном Томпсоном в декабре 2021 года Кардашьян так и не начала новых отношений. Сейчас знаменитость признаётся, что боится снова пережить болезненное расставание, хотя чувствует себя гораздо лучше, чем прежде. Её особенно разочаровывают мужчины, которые обещают серьёзные намерения, а затем обманывают своих партнёрш.

При этом Хлои вовсе не отказывается от романтики. Она рассказала, что иногда скучает по поцелуям и простым объятиям с близким человеком, но не испытывает потребности в сексе ради самого процесса. Раньше звезда встречалась с Томпсоном с перерывами на протяжении пяти лет, и у пары родились двое детей. Их роман окончательно закончился после очередного скандала с изменой спортсмена.

Ещё раньше Кардашьян была замужем за другим баскетболистом, Ламаром Одомом. Их брак продлился около семи лет, а развод завершился в 2016 году. После пережитых неудач телезвезда решила не торопиться с поисками нового партнёра. Она подчёркивала, что довольна переменами в своей жизни и не собирается возвращаться к прежним возлюбленным.

Ранее Life.ru рассказывал об откровениях Хлои Кардашьян в семейном реалити-шоу, которые удивили даже её близких. Особенно бурно на признание отреагировал стилист Крис Эпплтон, регулярно расспрашивавший знаменитость о личной жизни. Её сестра Ким предложила ненадолго возобновить роман с кем-нибудь из бывших мужчин. Однако Хлои отвергла эту идею, дав понять, что не хочет повторять прошлые ошибки.