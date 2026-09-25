В районе населённого пункта Красный Лиман продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых Вооружённые силы Украины пытаются предотвратить формирование российскими войсками вторых клещей окружения.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Известия» отметил, что российские войска обязательно переломят ситуацию на этом направлении, однако говорить о конкретных сроках пока рано — сначала необходимо измотать противника, и лишь затем переходить к активным атакующим действиям.

По словам аналитика, перед украинским командованием сейчас стоит тяжёлый выбор распределения ограниченных резервов, поскольку военных не хватает на все направления одновременно. Судя по решению главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого перебросить колумбийских наёмников из-под Харькова не в Доброполье, а в Купянск, приоритет в настоящее время отдаётся именно лиманскому направлению. Это свидетельствует о критической важности удержания данного участка фронта для предотвращения оперативного катастрофы.

А ранее Life.ru писал, что российские военные смогут заглушить наступление ВСУ у Лимана. В Госдуме отметили, что в этом районе солдатам Армии России на земле помогает авиация, дроны, артиллеристы и ракетные войска.