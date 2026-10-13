Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 10:34

Сначала пустышки, затем боевые дроны: Российские военные раскрыли новую хитрость ВСУ

ВСУ стали чаще запускать дроны-пустышки для истощения российской ПВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военные стали чаще запускать беспилотники без боевой нагрузки, чтобы заставить российские подразделения противовоздушной обороны расходовать боеприпасы на ложные цели. Об этом в сюжете Zvezdanews рассказал водитель мобильной огневой группы с позывным Тюкала.

«Хитрят. Сначала пустые запускают, потом залетают уже заряженные», — объяснил военнослужащий.

По словам российских бойцов, подобная тактика применяется всё чаще. Сначала в воздухе появляются дроны-приманки, а следом за ними — аппараты с боевой нагрузкой, представляющие реальную угрозу.

Несмотря на такие уловки, мобильные огневые группы продолжают бороться с беспилотниками различных типов. Военнослужащие рассказали об уничтожении как FPV-дронов, в том числе аппаратов, используемых в режиме ожидания цели, так и тяжёлых гексакоптеров.

«И «Бабу-ягу» сбивали прямо на моих глазах, там и «Вампиры» сбивали, много чего сбиваем», — подчеркнул командир взвода с позывным Рауль.

ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным
ВСУ запустили дрон с оскорблением Трампа после сделки с Путиным

Ранее российский оператор FPV-дронов и разведывательных беспилотников с позывным Конго рассказал о подготовке новобранцев к реальным боевым условиям. По его словам, военнослужащих учат распознавать вражеские БПЛА по звуку и характеру движения, а также работать с отечественными дронами. Занятия проходят шесть дней в неделю, в том числе ночью.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar