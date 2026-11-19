Сначала работа, потом Вайс-Сити: американским чиновникам запретили уходить на удалёнку ради GTA VI
В США чиновникам запретили уходить на удалёнку ради GTA VI
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американским госслужащим напомнили, что выход GTA VI не даёт права временно работать из дома. С таким предупреждением выступило Управление кадровой службы США в соцсети X.
«Напоминаем: выход GTA VI не является основанием для временного перехода на удалённую работу», — говорится в публикации ведомства.
Предупреждение появилось накануне релиза одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет. Новая часть Grand Theft Auto от Rockstar Games выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
При этом речь не идёт о полном запрете удалённой работы для федеральных служащих. Кадровое ведомство лишь подчеркнуло, что желание провести день за новой игрой само по себе не считается уважительной причиной для изменения рабочего графика.
Ранее Life.ru рассказывал, что компания Logitech решила предоставить некоторым сотрудникам выходной в честь релиза GTA VI. Таким образом, пока одни работодатели разрешили персоналу отметить долгожданный выход игры, американским чиновникам напомнили о необходимости соблюдать рабочий график.