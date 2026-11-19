Американским госслужащим напомнили, что выход GTA VI не даёт права временно работать из дома. С таким предупреждением выступило Управление кадровой службы США в соцсети X.

«Напоминаем: выход GTA VI не является основанием для временного перехода на удалённую работу», — говорится в публикации ведомства.

Предупреждение появилось накануне релиза одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет. Новая часть Grand Theft Auto от Rockstar Games выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

При этом речь не идёт о полном запрете удалённой работы для федеральных служащих. Кадровое ведомство лишь подчеркнуло, что желание провести день за новой игрой само по себе не считается уважительной причиной для изменения рабочего графика.