Освящение квартиры лучше проводить после завершения капитального ремонта, чтобы нанесённые на стены кресты и помазание не пострадали во время строительных работ. При этом откладывать обряд, если ремонт не планируется, необходимости нет. О правилах освящения жилища рассказал Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Освящение жилища — это не магический обряд и не «волшебная таблетка» от всех проблем. Это благословение Божие на дом и на тех, кто в нём живёт, на их христианскую жизнь и добрые дела. Поэтому действенность освящения напрямую зависит от того, насколько сами жильцы стремятся жить по вере, по совести, участвуют в таинствах Церкви. Если человек освятил квартиру, но продолжает жить во грехах, такое освящение не принесёт пользы, а будет лишь оскорблением Бога. Поэтому прежде всего нужно освятить самого себя — исповедью, причастием, молитвой. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная»

По словам Иванова, если в квартире предстоит серьёзный ремонт, разумнее пригласить батюшку после его завершения. Иначе нанесённые на стены кресты и помазание могут пострадать или быть уничтожены во время работ. Если же ремонт уже сделан или его не планируется, не стоит откладывать освящение.

Можно также перед началом ремонта заказать в храме молебен «Перед началом всякого доброго дела» с освящением воды и окропить помещения, а после завершения работ пригласить священника для полного чина. Мебель и вещи, которые вы уже купили, освящению не мешают — священник окропит святой водой всё жилище, включая и их.

Собеседник Life.ru добавил, что перед освящением квартиры необходимо навести порядок и провести уборку. Следует заранее подготовить святую воду, свечи, растительное масло и, при наличии, специальные наклейки с крестами. Также нужно поставить стол, покрытый чистой скатертью, на котором священник сможет разместить необходимые для обряда предметы. Эксперт посоветовал проверить, нет ли в доме оккультной литературы, астрологических календарей, оберегов, подков над дверью, статуэток языческих божеств и других нехристианских символов. Такие вещи, по его мнению, следует убрать, выбросить или сжечь, но не передаривать другим людям.

По словам Иванова, также стоит заранее объяснить родным, особенно невоцерковлённым, суть происходящего, настроить их на благоговейное поведение, чтобы визит священника не превратился для них в экзотическое «мероприятие». Освятить жилище можно в любой день, когда это удобно вам и священнику. Для этого достаточно обратиться в церковную лавку вашего храма и договориться о дате и времени. Чин освящения обычно длится около получаса. Жилище освящают единожды.

«Впоследствии полезно самостоятельно с молитвой окроплять комнаты святой водой, читая молитву Честному Кресту: «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла». А после освящения хорошо пригласить батюшку на чашку чая — это прекрасный повод в спокойной обстановке задать накопившиеся духовные вопросы и сделать первый шаг к воцерковлению для тех родных, кто ещё далёк от храма», — заключил председатель движения «Россия Православная».

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